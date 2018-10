Rentenpäckchen

Der Bundestag hat gestern erstmals über das Rentenpaket beraten, das die Bundesregierung im Sommer beschlossen hatte. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verteidigte das milliardenschwere Reformvorhaben gegen die Kritik aus Opposition und Wirtschaft. Unterstützung bekam er von Gewerkschaften.

In Zeiten beschleunigter Veränderungen müssten sich die Menschen auf den Sozialstaat verlassen können, sagte Heil am Freitag bei der ersten Lesung des Gesetzes im Bundestag. Eines der »Kernversprechen« des Sozialstaats sei es nämlich, »dass man nach einem Leben voller Arbeit eine auskömmliche, eine ordentliche Absicherung im Alter hat«. Das Rentenpaket bedeute »Sicherheit für alle Generationen: für Großeltern, für Eltern und für Enkel«. Heil räumte ein, dass für die Pläne viel Geld in die Hand genommen werden muss. »Es wird ein Kraftakt, ohne Zweifel«, äußerte er.

Mit der Reform beabsichtigt die Regierungskoalition, bis zum Jahr 2025 ein Rentenniveau von mindestens 4...