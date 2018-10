Eigentum verpflichtet

In einem Gerichtsgebäude kann man einiges lernen, vor allem fürs Leben. Drei Schülerpraktikanten saßen am Donnerstag vormittag auf der Besucherbank in einem Verhandlungsraum des Amtsgerichts Mitte in Berlin. Vor ihren Augen wurde der Prozess gegen eine Frau verhandelt, die nach dem Willen ihres Vermieters ihre Wohnung schleunigst verlassen soll. Der Grund: Sie habe die Räumlichkeiten »verwahrlosen« lassen und Bausubstanz beschädigt. Die fristlose Kündigung erhielt sie bereits Anfang des Jahres, nun droht ihr die Räumung.

Sie mache sich Sorgen, sagte die Richterin bereits zu Beginn der Verhandlung. Der unzurei...