Unvollendeter Aufstand

In der Schulzestraße 36 in Berlin-Pankow findet sich eine Gedenktafel für Albin Köbis, einen der aufrührerischen Matrosen, die 1917 in der deutschen Hochseeflotte eine Antikriegsbewegung organisierten. Köbis war in der Chausseestraße 16 aufgewachsen, 1912 trat er in die Marine ein. Als Heizer auf der SMS »Prinzregent Luitpold« war er 1917 an Streiks gegen schlechte Verpflegung und Urlaubsstreichungen beteiligt und nahm auch an einer Versammlung von Vertrauensleuten mehrerer Schiffe teil. Zu denen gehörten u. a. Max Reichpietsch, Hans Beckers und Willy Sachse. Köbis und Reichpietsch wurden am 5. September wegen »vollendeten Aufstands im Kriege« hingerichtet, ihre Gräber befinden sich im Sicherheitsbereich der Luftwaffenkaserne Köln-Wahn. Welch schmähliches Gedenken! Nach Albin Köbis hießen die Staatsyachten der DDR...