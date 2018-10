Bundeswehr versackt im Moor

Der durch einen Waffentest ausgelöste gewaltige Moorbrand im Emsland erweist sich zunehmend als Imageschaden für die Truppe. Die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) berichtete am Sonntag über massive Kritik nicht näher benannter Feuerwehrkreise an der Informationspolitik der Bundeswehr. Nach Ausbruch des Brandes Anfang September auf dem Testgelände für Waffen und Munition bei Meppen (Wehrtechnische Dienststelle 91, WTD 91) habe sie zwei Wochen lang keine Schadstoffe in der Luft gemessen. Als erste Messungen vorlagen, habe die Bundeswehr dann Hinweise auf Gefährdungen von Einsatzkräften und Bevölkerung in den Wind geschlagen.

Bereits am Freitag hatte der NDR Niedersachsen über eine mögliche Gefährdung der Menschen auf dem Gelände und in der Umgebung durch Schwermetalle aus Munitionsresten und durch Spuren von Radioaktivität berichtet. Dass auf dem Testgelände mit Uran angereicherte Munition verschossen wurde, sei zwar ausgeschlossen, erklärte am Mo...