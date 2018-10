Sabotage der Seenotrettung

Italiens Innenminister, Matteo Salvini, behindert die private Seenotrettung im Mittelmeer nicht nur durch seine direkte Weigerung, Rettungsschiffe in italienische Häfen einlaufen zu lassen. Auch andere Staaten überlegen es sich mittlerweile zweimal und entziehen Rettungsschiffen die Lizenz. So auch im Fall der aktuell noch immer in der französischen Hafenstadt Marseille festgesetzen »Aquarius II«. Ihr droht derzeit der Verlust der panamaischen Flagge. Seitens der Reederei wird bereits nach einem neuen Flaggenstaat gesucht, der bereit ist, die private Seenotrettung im Mittelmeer zu ermöglichen.

Die Hilfsorganisationen »SOS Méditerranée« und »Ärzte ohne Grenzen« haben das Schiff von der Reederei Jasmund Shipping mit Sitzen in Bremen und auf Rügen gechartert. Schiffseigner Christoph Hempel hat am Montag in Bremen der Öffentlichkeit erklärt, weshalb Panama nun dabei ist, der »Aquarius II« die weitere Nutzung seiner Flagge zu verweigern. Er bestätigte dabei di...