Arbeitsprogramm für Arme

Man generiere 1.000 gesellschaftlich notwendige, aber nicht von der Wirtschaft finanzierte Jobs. Dann besetze man diese mit Arbeitslosengeld-I-Beziehern, die bald zu den aktuell in Berlin gemeldeten fast 400.000 erwerbsfähigen Hartz-IV-Beziehern gehören könnten. Für den Lohn schlage man ein paar Euro auf den Grundsicherungssatz drauf. Dieses Arbeitsprogramm nenne man heuchlerisch »solidarisches Grundeinkommen«. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) macht mit seinem Vorschlag nun ernst: Im zweiten Quartal des kommenden Jahres will er seine »Alternative zu Hartz IV« als »Pilotprojekt« in der Hauptstadt starten. Erklärtes Ziel: Arbeit finanzieren statt Arbeitslosigkeit. Das ließ der Berliner Senat verlauten, wie zuerst der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Donnerstag berichtete.

Die Grundzüge des Programms stellten Berliner Regierungsmitglieder bereits am Freitag der Öffentlichkeit vor. Vorausgegangen war dem eine Konferenz im Roten Ratha...