Deutsch-britischer Manöverlärm

Großbritannien und Deutschland wollen ihre militärische Zusammenarbeit ausbauen. Als Ziele werden die Stärkung der Sicherheit in Europa und die Abwehr von Terrorgefahren ausgegeben. Gemeinsam solle die europäische Säule der NATO gestärkt werden, vereinbarten Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und ihr britischer Kollege Gavin Williamson am Freitag. Beide unterzeichneten auf dem Truppenübungsplatz Sennelager im nordrhein-westfälischen Augustdorf ein »Joint Vision Statement«, das auch Zusammenarbeit in der Cyberabwehr und verstärkte Rüstungskooperationen vorsieht, um Doppelungen zu vermeiden und so Kosten zu s...