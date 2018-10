»Viele Menschen wissen nichts von dieser Konferenz«

Am Sonnabend findet in Essen eine Demonstration gegen die NATO statt, die vom 9. bis 11. Oktober eine Konferenz in der dortigen Messe abhält. Warum trifft sich das Kriegsbündnis?

Die NATO tagt schon seit Jahren in Essen, organisiert vom »Joint Air Power Competence Centre«, kurz JAPCC. Ziel ist es, sich über strategische Kriegführung auszutauschen und die Akzeptanz in der Bevölkerung für Kriege zu erhöhen. Dieses Mal geht es um den Bereich Luft und Weltraum sowie darum, wie militärische Einsätze dort aussehen würden. Dabei wird auch darüber geredet, ob die NATO am Tag Null – so wird ein Kriegsbeginn bezeichnet – in Luft- und Weltraum einsatzfähig ist. Es ist zu erwarten, dass vor allem der Wunsche nach Aufrüstung artikuliert wird.

Die genauen Themen des Treffens sind nicht bekannt?

Für den 10. und 11. Oktober sind einige Panels sowie die Referierenden bekannt. Was aber abseits dessen geschieht, konnten wir leider nicht erfahren. Das wundert nicht, denn gen...