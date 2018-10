Nehme jede Arbeit an

Am Dienstag hat das Bundeskabinett ein Eckpunktepapier zur »Fachkräfteeinwanderung« aus Drittstaaten beschlossen. Dabei handelt es sich um eine inhaltliche Orientierung für das von der Regierungskoalition geplante Einwanderungsgesetz, das 2019 durch den Bundestag soll. Für die Erarbeitung ist das Innenministerium federführend, eingebunden sind die Ministerien für Arbeit und Soziales und für Wirtschaft.

Das Papier geht davon aus, dass die »Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland« in »entscheidendem Maße« von einer Sicherung der »Fachkräftebasis« abhänge. Die sei in Gefahr: In einigen Regionen der Bundesrepublik herrsche bereits »Vollbeschäftigung«, gleichzeitig gehe die Zuwanderung aus dem EU-Ausland zurück. Der »Fachkräftemangel« habe sich so zueinem »bedeutenden Risiko für die deutsche Wirtschaft« entwickelt und bedrohe indirekt auch die »Stabilität unserer sozialen Sicherungssysteme«.

Diese Behauptungen werden in dem Eckpunktepapier nicht näher be...