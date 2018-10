Tödliche Verwechslung in Kleve

Mehr als 13 Jahre nach dem Feuertod von Oury Jalloh in einer Dessauer Polizeizelle verbrennt erneut ein Asylbewerber in Haft. Knapp zwei Wochen nach dem Brand in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kleve erlag ein 26jähriger Syrer am Sonnabend im Krankenhaus Bochum seinen schweren Verletzungen. Behauptet wird, er habe das Feuer selbst gelegt. Die genaue Ursache steht aber offenbar noch nicht fest. Brisant: Der nun Verstorbene saß über zwei Monate zu Unrecht im Gefängnis. Polizei und Justiz hatten ihn mit einem wegen Kleinkriminalität Gesuchten aus Mali verwechselt. Die Staatsanwaltschaft Kleve ermittelt nun gegen Polizisten.

Deren Sprecher Günter Neifer sagte am Dienstag gegenüber dem MDR-Magazin »Brisant«, seine Behörde habe erst vergangenen Donnerstag von der ...