DB steht für Dauerbaustelle

Auf die Bahnreisenden kommen in den nächsten Jahren monatelange Vollsperrungen von ICE-Routen zu. Die Deutsche Bahn erneuert die 27 Jahre alten Schnellfahrstrecken Hannover–Würzburg und Mannheim–Stuttgart grundlegend, wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. Das Sanierungsprojekt behindert demnach den bundesweiten Zugverkehr in Etappen bis ins Jahr 2023. Zahlreiche Fernzüge müssen umgeleitet werden, die Fahrzeiten zwischen den betroffenen Städten verlängern sich während der Bauarbeiten um 30 bis 45 Minuten. Als erstes soll 2019 der Abschnitt Hannover–Göttingen für sechs Monate gesperrt werden – vom 11. Juni bis 14. Dezember. Es folgt die Strecke Mannheim–Stuttgart, die nach den Unternehmensangaben vom 10. April bis 31. Oktober 2020 nicht befahrbar sein wird. Der Abschnitt Göttingen–Kassel soll von April bis Juli 2021 unterbrochen werden. Dann kommt laut Bahn im Jahr 2022 die Trasse Fulda–Würzburg dran und schließlich 2023 der Gleisstrang von Kas...