Razzien bei Neonazis

Nach der »Oldschool Society« und der »Gruppe Freital« soll sich in Sachsen eine weitere rechtsterroristische Vereinigung gegründet haben. Wegen dieses Verdachts hat die Bundesanwaltschaft am Montag morgen sechs Männer aus dem Raum Chemnitz festnehmen lassen. Einer von ihnen sei in Bayern auf der Durchreise gewesen, hieß es. Die Gruppe habe sich »Revolution Chemnitz« genannt, teilte die Bundesanwaltschaft am Montag mit. Ein weiterer Beschuldigter, der mutmaßliche Anführer Christian K., sei bereits am 14. September von der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen besonders schweren Landfriedensbruchs festgenommen worden und befinde sich seither in Untersuchungshaft. Neben ihm sitzt nun auch der Verdächtige Tom W. in U-Haft.

Am 1...