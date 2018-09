Von Banken umringt

Die Linke in Hessen wollte die Zuhörer bei ihrer Wahlkampfauftaktveranstaltung am Freitag in Frankfurt am Main ermutigen: »Wir müssen uns der Politik der sozialen Kälte und der Finsterlinge der AfD entgegen stellen«, sagte die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sahra Wagenknecht. »Die Zocker sitzen mitten unter uns in den Bankentürmen. Wir müssen ihnen das Handwerk legen.« Die Sache sei einfach: Rentenkürzungen vergangener Jahre müssten zurückgenommen werden. Zur Finanzierung müsse eine Vermögenssteuer her. »Wir brauchen breiten außerparlamentarischen Druck, damit sich in der Republik etwas ändert«, ergänzte Wagenknecht.

Früher habe man bei Enteignung immer an »die Roten« gedacht, nun aber zeige sich, dass Superreiche durch zu hohe Mieten den Mittelstand enteigneten, knüpfte die Bundesparteivorsitzende Katja Kipping an ein drängendes Problem in der Mainmetropole an. »Eine Wohnung ist ein Zuhause und kein Renditeobjekt«, ergänzte die hessische Fra...