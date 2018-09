Internationale Solidarität

Bad Langensalza. Seit dem 2. Juli befinden sich die Beschäftigten des Betreibers von Rehakliniken Celenus im thüringischen Bad Langensalza im unbefristeten Streik. Hier liegt die Bezahlung nach Verdi-Berechnungen um bis zu 42 Prozent niedriger als in Einrichtungen der Deutschen Rentenversicherung. Die Beschäftigten in Bad Langensalza fordern deshalb deutliche Lohnerhöhungen. Von einer Einigung mit der Geschäftsführung sind sie weit entfernt. Statt dessen reagiert der Konzern mit Unionbusting, der systematischen Bekämpfung von Beschäftigtenvertretungen. Celenus hatte in seiner thüringischen Klinik im Zusammenhang mit dem Tarifkonflikt im April bereits zwei Betriebsratsvertreterinnen fristlos gekündigt und im Mai fünf weitere Beschäftigte auf unbestimmte Zeit ausgesperrt.

Dagegen richtete sich der Protest der Kollegen am Freitag morgen in Berlin, wo die Vorstandssitzung des Bundesverbands Deutscher Privatkliniken (BDPK) stattfand. Celenus-Chefin Susanne Lec...