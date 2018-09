»Bühne für die Polizeiführung«

Dass die Rechte in der BRD auf dem Vormarsch ist, scheint in Hamburg nicht bei allen angekommen zu sein. Im dortigen Landesparlament, der Bürgerschaft, schossen sich am Mittwoch sämtliche Fraktionen – außer die von Grünen und Die Linke – auf die »üblichen Verdächtigen« ein. Bei der Debatte über die Arbeit des G-20-Sonderausschusses – der Mitte August ohne einen gemeinsamen Abschlussbericht aufgelöst worden war (siehe jW vom 16.8.2018) – waren sich die Vertreter von SPD, FDP, CDU und AfD einig: Schuld an der Eskalation der Proteste gegen den G-20-Gipfel Anfang Juli 2017 tragen »die Linksextremisten«. Die CDU forderte wie auch die AfD zum wiederholen Male die Schließung des autonomen Kulturzentrums Rote Flora im Hamburger Schanzenviertel und ein härteres Vorgehen gegen linke Projekte insgesamt. »Ohne diese Strukturen in Hamburg wäre diese Gewalt so nicht möglich gewesen«, phantasierte CDU-Innenpolitiker Dennis Gladiator.

