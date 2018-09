Maaßen als Märtyrer

Rechte Demagogen lassen keine Gelegenheit ungenutzt, um Opfer von Gewaltverbrechen für ihre politischen Zwecke zu missbrauchen. So hat sich nun der Deutsche Bundestag am Donnerstag nachmittag auf Antrag der AfD-Fraktion mit dem »Agieren der Bundesregierung in Sachen Chemnitz und in der Causa Maaßen« befasst. Gottfried Curio (AfD) stellte sich demonstrativ auf die Seite der Ermittlungsbehörden und des als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz abberufenen Hans-Georg Maaßen. Die hätten schließlich widerlegt, dass es in Chemnitz Hetzjagden gegeben habe. Curios rhetorische Attacke richtete sich gegen die Bundesregierung aus Union und SPD, da sie nicht »die sachgerechte Einschätzung der Sicherheitsbehörden« übernehme, so...