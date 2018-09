»Fordern Vermögenssteuer, um Schulen abzusichern«

Mit zwei Bildungsdemos in Frankfurt am Main und Kassel haben am vergangenen Wochenende Tausende Beschäftigte aus hessischen Schulen, Universitäten und Kitas gegen die Sparpolitik der Landesregierung protestiert. Was ist der Grund für den Ärger?

Die Kürzungspolitik von CDU und Grünen geht auf Kosten der Mitarbeiter in den Bildungseinrichtungen. Sie sind einer besonderen Aufgabenfülle und Belastung ausgesetzt. Bei der GEW Hessen sind in den vergangenen zwei Jahren Arbeitsschutz- oder Überlastungsanzeigen von mehr als 200 Schulkollegien eingegangen. Darin beschreiben Betroffene, wie sehr sie unter Zeitdruck stehen. Sie schildern, dass sie unter den gegebenen Umständen ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen können.

Sie fordern deshalb ein Sofortprogramm für Bildung in Höhe von 500 Millionen Euro. Wie soll das finanziert werden?

Im hessischen Haushalt sind genug Mittel vorhanden, das Geld muss nur ausgegeben werden. Die Landesregierung hat zum Beispiel 1,1 Milli...