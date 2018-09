Solidaritätsgesuch in Berlin

In diesen Tagen besuchte eine Delegation von Vertretern der noch jungen Partei Rosumna Syla (»Partei der Vernunft«) aus der Ukraine Berlin. Die Partei war im Jahr 2016 als oppositionelle Kraft gegründet worden, die sich für den Frieden im Land einsetzt. Sie ist in allen Regionen der Ukraine vertreten und hat mehr als 8.000 Mitglieder in über 500 lokalen und städtischen Gruppen. Ein wichtiger Grund für den Delegationsbesuch bestand darin, die Unterstützung der deutschen Linken zu ersuchen. Die ist durchaus nötig: Sowohl die Mitglieder als auch die Strukturen der Partei sind regelmäßig der Verfolgung durch ukrainische Behörden ausgesetzt. Häufige Razzien und Hausdurchsuchungen der Polizei bedrohen ihre Arbeit. Zudem werden Kongresse, Treffen und andere Aktionen der Rosumna Syla immer wieder von extrem rechten Gruppen angegriffen.

Am Montag trafen der Parteivorsitzende Alexander Solowjow, die Vizevorsitzenden Anna Lewtschuk und Alexander Sawtschenko sowie we...