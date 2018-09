»Versuch, Mauern der Festung Europa hochzuziehen«

Auf dem Mittelmeer eskaliert die Lage. Die marokkanische Küstenwache hat am Dienstag auf ein Flüchtlingsboot geschossen und eine Marokkanerin getötet. Ein Rettungsschiff ist noch auf dem Meer aktiv, die »Aquarius II«. Nach langem Hin und Her haben Malta und Frankreich einer Ad-hoc-Lösung zugestimmt: 58 Flüchtlinge sollen auf hoher See von einem maltesischen Schiff übernommen und auf vier EU-Länder verteilt werden, die Aquarius II soll dann den Hafen von Marseille ansteuern. Die Bundesrepublik werde 15 Menschen aufnehmen, hieß es am Mittwoch aus Berlin. Wie sehen Sie die Lage?

Die Situation ist unerträglich, und zwar sowohl politisch als auch rechtlich. Politisch entwertet sie die Berufung auf »unsere Werte« zum zynischen Geschwätz. Und rechtlich muss man daran erinnern: Es gibt die »International Convention on Maritime Search and Rescue« von 1979, also das Überkommen zur Seenotrettung. Das trat 1985 in Kraft. Zudem gibt es die Genfer Flüchtlingskonvention...