Misere herbeigespart

Die in Jahrzehnten heruntergewirtschaftete Berufsschule für Großhandel, Außenhandel und Verkehr (BS GAV) in Bremen wird einen in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) projektierten Neubau erhalten. So hat es die Landesregierung aus SPD und Grünen beschlossen. Das neue Gebäude soll auf einem öffentlichen Grundstück in der Überseestadt im Stadtteil Walle entstehen und mit Baukosten von rund 27 Millionen Euro zu Buche schlagen. Kritik an dem Vorhaben kommt unter anderem von der Linkspartei und der Gewerkschaft Verdi. Sie beklagen »Rechentricks« bei der Vergabe zum Vorteil von Investoren und warnen vor hohen Folgekosten durch die private Bewirtschaftung des Objekts.

Die Entscheidung in der Sache hatte der Senat bereits Anfang Juli getroffen. »Die alte GAV in der Ellmersstraße, mit zurzeit rund 1.800 Schülerinnen und Schülern, ist seit Jahren sanierungsbedürftig, ein Umzug dringend notwendig«, erklärte seinerzeit die Senatorin für Kinder und Bildung, Claudia...