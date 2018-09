Kein Plan vor dem »Dieselgipfel«

Vor dem Spitzentreffen zur Diesel-Problematik in Berlin hat sich am Sonntag noch keine gemeinsame Position abgezeichnet. An dem abendlichen Gespräch im Kanzleramt sollten neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sowie Vertreter der Automobilindustrie teilnehmen. Der Autobauer Porsche kündigte vorab den Ausstieg aus der Produktion von Dieselfahrzeugen an. Statt dessen solle es weiter »leistungsstarke Benziner« geben und ab 2019 auch »reine Elektrofahrzeuge«, sagte Vorstandschef Oliver Blume gegenüber Bild am Sonntag. Auch gegen Porsche waren in der »Dieselkrise« Manipulationsvorwürfe laut geworden.

Merkel will bis Ende September eine gemeinsame Positionierung der Regierung in der Frage von Hardware-Nachrüstungen für Dieselfahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoß erreichen. Ziel der Regierung ist es, Fahrverbote zu vermeiden. Während Verkehrsminister Scheuer im Schlepptau der meisten Autobauer teur...