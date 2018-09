Frittierte Mehlklöße mit Pilzen

In »Kung Fu Panda« (USA 2008) fragt man sich, warum Po, der Pandabär und Drachenkrieger, Sohn eines Gänserichs ist. Er wurde wohl einst adoptiert. Aber warum? Aufklärung erhalten wir in »Kung Fu Panda 2« (2011) von Jennifer Yuh Nelson. Ein Animationsfilm, der noch um einiges actionreicher ist als der erste Teil. Demnach trug es sich vor langer Zeit – Po war noch ein niedliches Pandababy – folgendermaßen zu: Lord Shen, ein Pfau und Sohn der Herrschaftsdynastie von Gongmen City, fing plötzlich an, aus Feuerwerk Waffen zu entwickeln, um andere zu erschrecken. Eine Wahrsagerin prophezeite ihm, sollte er weiter seinem Hobby frönen, würde ein Krieger in Schwarz und Weiß ihm seinen Untergang bescheren. Lord Shen ließ daraufhin das gesamte Volk der Pandabären vernichten, um so der Vorhersehung zu entgehen. Seine Eltern waren darüber entsetzt und sagten ihm, dass er ihr Land verlassen solle. Das machte Shen nun richtig böse.

Ein kleiner Pandabär hatte die blutige ...