»Es gilt, die Opposition in der Türkei zu stärken«

Bereits an diesem Samstag beginnen in mehreren Städten die Proteste »Erdogan not welcome« gegen den Staatsbesuch des türkischen Präsidenten in Berlin und Köln am 28. und 29. September. Sie sind Mitorganisator in Frankfurt am Main. Was sind Ihre Beweggründe?

Dieser Präsident hat keine demokratische Legitimation, in der Bundesrepublik mit einem pompösen Staatsempfang willkommen geheißen zu werden. Das ist ein völlig falsches Signal, solange in der Türkei Menschen aufgrund angeblicher Terrorpropaganda in Gefängnisse gesperrt werden, Medien verboten werden und die Meinungsfreiheit missachtet wird. Oppositionspolitiker der HDP (Demokratische Partei der Völker, jW) wie Selahattin Demirtas und Tausende Menschenrechtler sind in Haft, aktuell auch 183 kritische Journalistinnen und Journalisten. Dass Erdogan die Wahlen manipuliert hat, ist kein Geheimnis. Seine Anhänger bestätigen das. Ihn einzuladen ist ein Schlag in das Gesicht der Menschen, die trotz besagter...