Nichts zu erwarten

Bundesinnenminister Horst Seehofer ist auch für die Bau- und Wohnungspolitik zuständig. Fachlich verantwortlich dafür war bislang Staatssekretär Gunther Adler – ein SPD-Mann, der jetzt in den Ruhestand versetzt wird, um Platz für Hans-Georg Maaßen zu schaffen. Obwohl am Freitag der »Wohngipfel« der Bundesregierung ansteht, scheinen wohnungspolitische Belange in Seehofers Ministerium allerdings schon etwas länger eher nachrangig bearbeitet zu werden. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, sagte am Mittwoch in Berlin, er habe das Ministerium im August schriftlich um eine Einladung zu dem Gipfel gebeten: »Dieser Brief ist bis heute nicht beantwortet worden.« Sabine Bösing von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe wusste schon mehr: »Wir haben inzwischen wenigstens eine Absage erhalten.«

