Macht vor Recht

Rund 600 Studenten der Humboldt-Universität zu Berlin werden rechtswidrig beschäftigt. Der Personalrat der studentischen Beschäftigten Moritz Wiederänders hat das in der Senatssitzung der Universität am Dienstag vormittag kritisiert.

Seit Anfang 2017 bemüht sich der Personalrat um die Überleitung rechtswidriger Beschäftigungsverhältnisse der Studenten vom »Tarifvertrag studentischer Beschäftigter« (TV Stud) in den »Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder« (TV-L). Da die Universitätsleitung dem nicht entspricht, sind bis heute Studenten im Präsidium, in den Bibliotheken, im Computer- und Medienservice sowie an den Lehrstühlen im falschen Tarifvertrag angestellt. Einige Studenten haben dagegen erfolgreich geklagt. Aus einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg vom 5. Juni 2018 geht hervor, dass technische und Verwaltungstätigkeiten nicht als wissenschaftliche Dienstleistung gelten und betroffene Beschäftigte folglich nicht nach TV...