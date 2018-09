»Housing first« für wenige

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) nennen »Sicherheitsprobleme« als Grund dafür, dass Obdachlose im kommenden Winter nicht mehr die Möglichkeit bekommen sollen, in ausgewählten U-Bahnhöfen zu übernachten. In einem Bericht der Berliner Morgenpost (Mopo) vom Montag heißt es, dies sei eine Konsequenz daraus, dass in den vergangenen zwei Wintern immer mehr Menschen diese Schlafstellen genutzt hätten. »Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir bei der veränderten Situation noch guten Gewissens diese Verantwortung tragen können«, begründete die BVG-Chefin Sigrid Nikutta diesen Schritt gegenüber der Mopo. Nachts bleibe der Starkstrom im Gleisbereich eingeschaltet, denn auch dann fahren wegen Bauarbeiten und zum Rangieren Züge. »Bei nicht selten mehreren Dutzend Menschen im Bahnhof, die oft unter Alkohol- oder Drogenei...