Mitbestimmung unerwünscht

Die Marke ist bekannt. »Playmobil«-Spielzeug dürfte sich bundesweit so gut wie in jedem Kinderzimmer finden lassen. Der Name des Herstellers der legendären Figürchen und der entsprechenden Spielkulissen, Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, sagt hingegen wohl nur Branchenexperten etwas. In letzter Zeit unternimmt die Firma jedoch einiges, um auch selbst bekannter zu werden. Die Führung von Geobra Brandstätter hat offenbar ein Problem mit der Mitbestimmung und versucht deshalb derzeit, acht in der IG Metall organisierte Betriebsräte gerichtlich aus dem Gremium zu klagen (siehe jW vom 21. August).

Am Montag fand vor dem Arbeitsgericht Nürnberg ein erster Gütetermin in dem Streit statt, eine Einigung wurde nicht erzielt. »Das war auch nicht anders zu erwarten«, kommentierte Bianka Möller von der IG Metall Westmittelfranken anschließend gegenüber jW den ersten Verhandlungstag. Ansonsten hätte das Unternehmen seinen Antrag auf Amtsenthebung zurückziehen ...