Die eine oder andere Konfrontation

In dem Buch »Auf der Spur« erzählt Anne Reiche ihre Lebensgeschichte. Mitte der 1960er Jahre im SDS und in der APO politisiert, hatte sie unter wechselnden Bedingungen zusammen mit anderen existenzielle Entscheidungen zu treffen – immer auf der Suche nach einer politischen Praxis, die reale Veränderungen erkämpft und zugleich für sie selbst stimmt. Sie beschreibt ihre Erfahrungen und Überlegungen in einem lockeren Stil, ohne in Rechtfertigungen oder Distanzierungen zu verfallen.

1965 zog sie mit 19 nach Westberlin, wurde bald in der Studentenbewegung aktiv und Teil einer militanten Subkultur, die ihre Wurzeln im Rock ’n’ Roll hatte und mit den Befreiungskämpfen sowohl der afroamerikanischen Bürgerrechtler als auch im Trikont solidarisch war. Auseinandersetzungen mit überkommenen Organisationsformen folgten Demos, Teach-ins und Aktionen gegen den Krieg der USA in Viet­nam, gegen den Springer-Konzern, gege...