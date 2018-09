»Groko« vor Maaßen

Die große Koalition wird nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht am Streit über den Geheimdienstchef Hans-Georg Maaßen scheitern. Die Gespräche würden am Dienstag fortgesetzt, doch eines könne sie schon sagen: »So wichtig wie die Position des Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes auch ist, so klar ist auch, dass die Koalition an der Frage des Präsidenten einer nachgeordneten Behörde nicht zerbrechen wird«, sagte Merkel am Freitag am Rande eines Besuchs in Vilnius. Offen blieb jedoch, wie das Regierungsbündnis einen Ausweg aus ihrem Dilemma finden will. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil bekräftigte, die SPD halte Maaßen in seinem Amt für untragbar. Er habe sich hochgradig illoyal zur Kanz...