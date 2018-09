Emanzipation in früherer IS-Hochburg

Frauen übernehmen im nordsyrischen Rakka, der ehemaligen Hochburg der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS), nach und nach wichtige Funktionen. Nach einem Bericht der kurdischen Nachrichtenagentur ANF, der am Dienstag auf Deutsch veröffentlicht wurde, begannen Frauen nach der Befreiung der Stadt durch die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) im Oktober 2017, sich dort an neu gegründeten Volksräten und Komitees zu beteiligen.

Allen Zerstörungen zum Trotz gründeten sie autonome Fraueneinrichtungen, Räte und Kommunen. Auch die Zabita, die Ordnungskräfte der Stadtverwaltung von Rakka, bestünden nun zu knapp einem Drittel aus Frauen. »Es mussten sehr viele Unterdrückungsstrukturen und traditionelle Sichtweisen durchbroc...