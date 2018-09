Gay, gay, gay!

Das mit den Kinderstars läuft heute angeblich ganz anders ab als früher: Während Michael Jackson noch zum Erfolg geprügelt wurde und die Olsen-Zwillinge schon als Säuglinge im Kinderwagen vor der Kamera brabbeln mussten, gibt es heute Youtube. Dort existieren scheinbar kein Zwang und keine Agenturen – die Kinder lassen es einfach sprudeln. Von Hellersdorf bis Ho-Chi-Minh-Stadt versucht sich also jeder mitteilungsbedürftige Teenager am eigenen Inszenierungsformat, neu­universalsprachlich »Vlog« genannt. Die Welt der pubertären Egokanäle ist eine ganz eigene, Generationen vor Baujahr 1995 so gut wie unzugängliche. Es gibt dort Multimillionäre, die in Vollzeit simultan Vorgänge in Videospielen kommentieren (genannt »Let’s Play«) und wohlbehütete Kids, die sich nach dem Vorbild ihrer Stars zu ebensolchen erfolgreich stilisieren. Ein Transvestit dieser Art ist, respektive war Troye Sivan (23) aus Australien.

Klassische Mühlen der Talentfindung durchlief der So...