Der Schein trügt

In einem Brief an die BVG-Vorstandsvorsitzende Sigrid Nikutta und die Geschäftsführerin der Berlin Transport GmbH (BT), Sylke Winter, kritisieren mehr als hundert Beschäftigte des Berliner Nahverkehrs, organisiert bei verschiedenen Gewerkschaften oder unorganisiert, die unhaltbaren Zustände im Berliner öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Die Verkehrsarbeiter – zumeist Fahrer und Fahrerinnen – weisen auf die schlechten Löhne und Arbeitsbedingungen hin und fordern ein Ende der Spaltung der Belegschaft. In allen Verkehrsbereichen der BVG leiden »wir« in zunehmend dramatischer Weise unter Personalmangel, defekten Fahrzeugen und Anlagen, extremer Arbeitsverdichtung bei unregelmäßigen Arbeitszeiten, verkürzten Wendezeiten, heißt es in dem Schreiben, das Ende August verfasst und am 11. September veröffentlicht worden ist.

»Bei der BT GmbH handelt es sich um ein Outsourcing-Projekt der BVG, das bereits unter dem schwarz-roten Senat durchgeführt wurde«, erklär...