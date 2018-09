Roboter mit Gefühl

Die Liebe von Hundebesitzern zu ihren Vierbeinern kennt keine Grenzen. Sie geht nicht nur durch den Magen (Stichwort: industrielle Schlachtabfälle), sondern sogar darüber hinaus (Stichwort: Plastiktütenhandschuh). Um den Einfall zu einem trashigen Technotrack mit dem Titel »Dog is shitting, man is picking« (Der Hund scheißt, der Mensch sammelt auf) und den dahinter stehenden Künstler geht es in Claas Christophersens und Norbert Zeebs Feature »Horst Sonnenschein – der wahre Underground« (NDR 2018; Ursendung Di., 20 Uhr, DLF).

Auch wenn die Zuhörerschaft im Radio immer anonym bleibt: Der Komponist Mauricio Kagel, dessen Todestag sich am 18. September zum zehnten Mal jährt, arbeitete oft mit dem ziemlich applausarmen Genre des Hörspiels. Zwei Stücke von ihm gibt es diese Woche zu hören: »Der Tribun« (WDR 1979; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur), ein Gedankenspiel zur populistischen Rhetorik, und »Die Umkehrung Amerikas« (WDR/KRO 1976; Sa., 19 Uhr, WDR 3), ein Stück z...