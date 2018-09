Unkraut

Nein, nicht die CSU, ihr Nach-­mir-­die-Sintflut-Bundesinnenminister oder ihr möglicherweise sehr kurzlebiger Ministerpräsident sind die Hauptprobleme Bayerns. Die Flächenversiegelung sei eine der größten Katastrophen im Freistaat, sagen Naturschützer. Kommunal- und Wirtschaftsvertreter meinen trocken: Bayern wachse eben, und die Bodenversiegelung, der sogenannte Flächenfraß, sei hier halt schlicht eine logische Konsequenz. Doch allein 2017 fiel dem in Bayern eine Fläche in der Größe des Ammersees zum Opfer. Die Bodenversiegelung findet selbst in Regionen statt, in denen die Bevölkerung zurückgeht,...