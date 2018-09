Protest gegen Verbot kurdischer Symbole

Tausende Menschen sind am Sonnabend auf den Düsseldorfer Rheinwiesen zusammengekommen, um gegen die Kriminalisierung kurdischer Organisationen und ihrer Kennzeichen in der Bundesrepublik zu protestieren. Konkreter Anlass der Veranstaltung war das Verbot des 26. Kurdischen Kulturfestivals, das am selben Tag im nordrhein-westfälischen Dinslaken hatte stattfinden sollen und zu dem bis zu 25.000 Besucher erwartet worden waren. Es war von der zuständigen Behörde vergangenen Dienstag verboten worden (siehe jW vom 5.9.). Zuletzt hatte es zur Begründung geheißen, das Sicherheitskonzept des Veranstalters sei mangelhaft gewesen. Zum Festival hatte die »Afrin-­Solidaritätsplattform«, ein Zusammenschluss von 93 kurdischen, türkischen, alevitischen, jesidischen und chri...