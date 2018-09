Saupreußenkindheit

Nikolausvorabend 1978. Die Sonne war untergegangen. Auf dem kalten Marktplatz der uralten kleinen Stadt im Voralpenland warteten einige hundert aufgekratzte junge Menschen von sechs bis 30 darauf, dass sie kommen, der Krampus und der Nikolaus. Genauer: ein Dutzend davon. Ich stand aufgeregt in der Menge, klapperdürre neun Jahre alt und erst im Sommer aus der Großstadt hierhergezogen. Deshalb wusste ich nicht genau, was jetzt passieren würde.

Wir befinden uns in Laufen an der Salzach im Berchtesgadener Land, auf der Wetterkarte im Fernsehen im letzten Zipfel unten rechts zu finden. Vom besagten Marktplatz führt direkt eine schöne Jugendstilbrücke über Fluss und Staatsgrenze zum österreichischen Oberndorf. Die Gebräuche hier sind Ende der siebziger Jahre noch recht archaisch, dazu zählt das »Kramperl-Jong« am 5. Dezember, wenn plötzlich am Abend ein wildgewordener Haufen als Krampus (Knecht Ruprecht) und Nikolaus verkleideter junger Burschen kettenrasselnd ...