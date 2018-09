Die Hand, die dich füttert

Der klassische Zeitungsjournalismus steckt in einer Krise. Kostenlose Angebote von Konkurrenten im Internet sowie der Verlust an Anzeigenkunden haben die Grundlagen des Geschäftsmodells der Verlagshäuser untergraben. Doch da nahen Retter in der Not: Internetkonzerne wie Google und Facebook haben millionenschwere »Hilfsprogramme« aufgelegt. So bietet Mark Zuckerbergs Konzern seit Januar 2017 ein »Facebook Journalism Project« an. In entsprechenden Kursen, berichtet die Neue Zürcher Zeitung (NZZ, 26.6.2018), lernen Journalisten, »ihre Arbeit zu publizieren, zu verbreiten und zu Geld zu machen – vorzugsweise durch Facebook-Instrumente«.

Als potenter Sponsor des von Finanzierungssorgen gebeutelten Journalismus tut sich vor allem Google hervor. So startete der weltweit führende Suchmaschinenanbieter im März 2018 seine mit rund 340 Millionen Euro ausgestattete »Google News Initiative« (GNI). Bereits im Jahr 2015 hatte der Internetkonzern Zeitungen, Bloggern und ...