Schmutzige Geschäftspraktiken

In der Reinigungsbranche herrscht Dumpingkonkurrenz. Der Wettbewerb um Aufträge wird über den Preis ausgetragen, und in der Regel gewinnt der billigste Anbieter. Viele Unternehmen schrecken dabei auch nicht davor zurück, Beschäftigten den Branchenmindestlohn vorzuenthalten. So auch im Bereich der Flugzeuginnenreinigung am Airport Düsseldorf.

Dort ist unter anderem die Crombeen GmbH für die Sauberkeit in den Kabinen zuständig. Auftraggeber sind die Airlines. Mitarbeiter von Crombeen reinigen etwa Maschinen von Eurowings, Sunexpress oder der Lufthansa – und das zu miesen Konditionen. Nach Angaben der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) erhalten die rund 100 am Düsseldorfer Flughafen beschäftigten Reinigungskräfte nur einen Stundenlohn von zehn Euro, statt der als Branchenmindestlohn festgelegten 10,30 Euro. Zudem müssten die Mitarbeiter unbezahlte Überstunden leisten.

Wie der zuständige Gewerkschaftssekretär der IG BAU Rheinland, Mahir Sahin...