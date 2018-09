Von nichts gewusst zu haben war eine beliebte Ausrede der Deutschen nach dem Faschismus. Und auch heute ist man scheinheilig: Menschen, die Seite an Seite mit Nazis gegen Ausländer demonstrieren, werden von vielen Politikern als »besorgte Bürger« bzw. verwirrte Rentner entschuldigt. Die neueste Volkskrankheit heißt also präventive Amnesie. Oder selbstgewählte Frühdemenz. Auch da gilt die alte Ärzte­weisheit: »Alles Simulanten!« Denn dass Leute, die wiederholt auf Demonstrationen gehen, auf denen der Hitlergruß gezeigt wird oder aus denen heraus sich Lynchmobs zusammenrotten, ziemlich genau wissen, was sie tun – davon kann man ausgehen.

Gegen die neu-alten Tendenzen zur Verherrlichung der deutschen Naziverbrechen empfiehlt sich Johanna Her­zings »Tante Trude« (DLF 2016; Di., 19.15 Uhr, DLF). Die Autorin befasst sich in dem Feature mit ihrer Familiengeschiche und der Erinnerung an eine Verwandte, die bei den von den Nazis »Euthanasie« genannten Morden umkam...