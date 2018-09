Nebel, bitte! Dazu Sprühregen

»Was habe ich getan?« Der Schauspieler tritt nach vorn. »Ich bin aufgetreten.« Der Abend beginnt, indem er sich selbst zum Thema macht. Wer häufiger ins Theater geht, mag das mit einem müden Lächeln quittieren, schließlich ist solcherlei kokettes Infragestellen der Theaterillusion zur erquicklichen Standardfloskel geworden. Tatsächlich ähnelt Milo Raus »Die Wiederholung« bei der Deutschland-Premiere am vergangenen Samstag in der Berliner Schaubühne zunächst einem Grundkurs in den Techniken der Bühnenkunst. »Nebel, bitte!« Dazu Licht, Shakespeare-Verse, fertig ist die Szenerie.

Zunächst gibt es ein Casting, Schauspieler begutachten die Bewerber, eine Rentnerin, die schwarz die Hunde reicher Leute ausführen muss, weil das Geld zum Leben nicht reicht, ein arbeitsloser Gabelstaplerfahrer, der sich der elektronischen Musik verschrieben hat, und ein Schauspieler, der aufgrund der westafrikanischen Herkunft seines Vaters nur Rollen als »Araber« angeboten bekommt...