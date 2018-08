Re: Gute Windkraft, böse Windkraft

Die Hitze verschwindet vorerst, der Klimawandel bleibt. Windkraft bedeutet grundsätzlich saubere Energie. Für Gilbert Schulz in Mecklenburg-Vorpommern bedeutet es auch dies: 37 Windräder in direkter Nachbarschaft, 30 weitere in Planung. Schulz hat die Nase voll von all dem. Ganz anders Rainer Christiansen: Er betreibt zwölf Bürgerwindparks in Schleswig-Holstein und hat für Akzeptanz in seiner Gemeinde gesorgt. Miteinander reden, miteinander handeln. Wenn es dann noch einen Plan dazu gäbe, statt rein gewinnorientiertes Handeln – dann hätten wir noch eine Chance.

Arte, 19.40 Uhr

