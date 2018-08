Der Supergutmensch

Braucht das digitale Zeitalter eine neue Ethik? Viele Philosophen sind davon überzeugt. Dabei wird die Beziehungen zwischen Mensch und Maschine betrachtet. Momentan zeichnen sich zwei Richtungen ab, in die sich das Nachdenken über das Verhältnis von Maschine und Ethik entwickelt. Auf der einen Seite geht es um die Frage, ob es möglich ist, immer autonomer agierenden Robotern beizubringen, ihre Aktivitäten an menschlichen Werten auszurichten. Vor allem im Hinblick auf die Verwendung autonomer Fahrzeuge im Straßenverkehr sowie auf die Entwicklung von Waffensystemen, die sich ihre Ziele selbstständig auswählen und über Tod oder Leben von Menschen entscheiden, wird darüber diskutiert. Man denke an die bekannten Beispiele für Zielkonflikte: Wen soll das autonome Fahrzeug überfahren, wenn in einer Ausnahmesituation entweder die Insassen des vollbesetzten Fahrzeugs oder das Leben eines kleinen Kindes gefährdet wäre? Darüber debattieren Technikphilosophen und Mas...