Der universalistische Freak

»Ein ewig Rätsel bleiben will ich, mir und anderen«

Ludwig II., König von Bayern

Dass Michael Jackson ein politischer Künstler war, haben zu seinen Lebzeiten die wenigsten begriffen. Mag es auch kindliche Naivität gewesen sein, mit der er in Songs wie »Black or White« oder »Earth Song« gesellschaftliche Missstände anprangerte, viele habe ihn genau deswegen verehrt: Weil er das Gefühl vermittelte, aus der Überzeugung des Herzens heraus und zu ihnen zu sprechen: »You gotta keep the faith!« (Bewahrt eure Zuversicht). Eine bessere Welt ist möglich. Ich stehe auf eurer Seite, der Seite der Unterdrückten: »They don’t care about us!« Wer sich darauf einließ, konnte es fühlen – so direkt und unvermittelt, dass daraus eine Verbindung entstand, die Außenstehenden unheimlich erschienen sein mag – als wäre mensch Zeugin der Anwesenheit eines neuen Heilands.

Love

»We had him« heißt ein Gedicht, das die afroamerikanische Dichterin Maya Angelou anlässlich seines Todes s...