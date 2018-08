Die Mauer – Magnet für Millionen

Diesen Text veröffentlichte ich im August 1987. Inzwischen wird allseits der vorschnelle Abriss der Mauer 1990 (sowie der zigtausend Plattenbauwohnungen) bedauert, weswegen man nun den Wiederaufbau wenigstens auf einer kleinen Teilstrecke des ehemaligen Mauerverlaufs plant, nachdem man schon den kleinen Mauerabschnitt »East Side Galery« und den an der »Topographie des Terrors« sowie an der »Gedenkstätte Berliner Mauer« unter Denkmalschutz gestellt hat. Überhaupt sind Mauern schwer im Kommen – weltweit quasi. (H. H.)

Obwohl seit 1961 in einer Art ununterbrochener Luftbrücke Milliarden nach Westberlin gepumpt wurden, um die »Frontstadt« attraktiver zu machen, bleibt die 162 Kilometer lange Mauer die größte Berliner Sehenswürdigkeit. Sechs Millionen Besucher kommen alljährlich – und hauptsächlich ihretwegen – nach Berlin (sie bleiben durchschnittlich 2,3 Tage in der Stadt). An Spitzentagen karren mehr als 50 Stadtrundfahrtsbusse kameraausgerüstete Mauertouri...