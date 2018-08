Bug über Heck und Heck über Bug

Der Schriftsteller Peter Wawerzinek bereiste im Mai zum zweiten Mal das Kosovo, diesmal in Begleitung dreier junger Frauen. (jW)

Im Herbst vorigen Jahres waren wir in Prizren in einem der Lokale am Fluss im Freien beisammen und aßen etwas. Drei Tische weiter fläzten breitbeinig Soldaten aus Österreich in den Sommersesseln, wiesen das Personal mit flachgehaltenen Handbewegung an, für sie dies und das zu tun. Mein kosovarischer Reisebegleiter sagte zu diesem arroganten Benehmen: »Mein Freund, dieses Kosovo ist eine Erfindung der Amerikaner. Sie brauchten einfach um ihre Militärbasen ein Land herum. Pasta basta.« Wir waren bedient, erhoben uns und gingen weiter.

Auch diesmal bin ich mit den drei Reiselustigen mit dem Bus nach Prizren unterwegs. Das bleibt ein liebenswerter Ort, obwohl da immer noch diese unangenehmen Soldaten sich herrisch aufführen. Es wurde der Ort, an dem wir uns wie Kinder benahmen und fast gestorben sind in einer Luftschaukel ganz nahe ...