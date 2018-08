Re: Asyl nach Taufe

Wenn Flüchtlinge zum Christentum konvertieren

Wenn der gute alte Jesus mal zu was gut ist: In den Ländern der EU ist die Verfolgung aus religiösen Gründen ein gewichtiger Grund, jemandem Asyl zu gewähren. Pfarrer Martens von der Evangelisch-lutherischen Dreifaltigkeitsgemeinde in Berlin-Steglitz hat in den letzten Jahren 1.000 Flüchtlinge aus dem Iran und auch aus Afghanistan zum Christentum bekehrt. 2008 war seine Kirche wegen zu weniger Gläubiger von der Schließung bedroht, heute ist sie wieder voll, vor allem mit solchen, die Farsi sprechen. Schön!

Arte, 19.40

Gefährliche Umwelthormone

Was ist das nun wieder – Umwelthormone? Besonders gefährlich scheinen diese Substanzen...