Leichte Störung.

Der Mann am Buffet stopfte sich voll bis zum Halsknorpel. Schnitzel, Frikadellen, Salate, Brote mit Käse und Schinken, Würste – alles wanderte in ihn hinein, ohne Pause und in fast Formel-1-tauglicher Geschwindigkeit. Dazu sprach er geräuschvoll, kaum kauend, eher schlingend, ohn’ Unterlass, kurzatmig über Essen, Menschheit, Politik, Gesellschaft, Frauen, alles. Dass er das nicht zum ersten Mal tat, ließ er sich ansehen; er war nicht dick, er war fett, und er platzte fast. »Du kannst aber ordentlich was verputzen«, sagte ein ihm offenbar bekannter Mann nebe...