Männerphantasie Science-Fiction-Monster

Die Konzernspitzen der Daten- und Computerindustrie im Silicon Valley geben sich alle Mühe, in Sachen Geschlechtergleichberechtigung – heute spricht man auch von Genderpolitik – als besonders fortschrittlich dazustehen. Zunehmend mehr Beobachterinnen fällt allerdings auf, dass die Realität ganz anders aussieht. »Im Silicon Valley, da sind 95 Prozent Typen am Werk«, sagt die Philosophin Eva von Redecker in der der Juni/Juli-Ausgabe des Philosophie-Magazins (4/2018): »Es sind Männer, die die Technologien und Regierungsformen der Zukunft kreieren.« Ihr Gesprächspartner ist der prominente Sozialpsychologe Harald Welzer. Auch er hält mit Kritik an der machistischen Internetbranche nicht hinter dem Berg.

»Es ist mir ein totales Rätsel«, sagt der Bestsellerautor, »warum Silicon Valley nicht im Fokus des feministischen Interesses steht. Da wird die ganze Benutzeroberfläche unserer Gesellschaft imprägniert, und zwar beinahe ausschließlich von Jungs! Die sind gerad...