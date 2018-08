Ein Gläschen Kumpeltod hat er gut

In Essen war die Premiere des Gundermann-Films von Andreas Dresen mit Szenenbeifall bedacht und gefeiert worden – von Menschen, die den Lieblingssänger des Ostens gar nicht kannten. Besucher sprachen von »ihrem Film zur Wiedervereinigung«. In Hoyerswerda aber, Ort der Handlung, wo ein Großteil der Leute, um die es geht, noch leben und Gundermann begraben ist, war zunächst kein einziger Termin auf der Premierentour geplant. Der in Bayern ansässige Verleih reagierte auf entsprechende Anfragen mit Unverständnis (ein Blick in den eigenen Film hätte hier geholfen), und auch der Regisseur musste erst überredet werden zu einer Geste, die doch selbstverständlich scheint. Schließlich quetschte man nachträglich gnädig noch einen Termin an einen mit zwei Muggen schon gut gefüllten Tag und stattete mit einem Rest der Crew der Kulturfabrik Hoyerswerda zu später Stunde am Sonntag einen kurzen Besuch ab.

Die meisten dort wartenden Besucher hatten eine sehr persönliche B...