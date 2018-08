Re: Arme Rentner, reiche Rentner

Wege aus der Armutsfalle

In Österreich zahlen auch die Beamten und Selbstständigen in die Rentenversicherung ein. Im Schnitt hat jeder Rentner dort 500 Euro mehr als in Deutschland. Und trotzdem stehen die Ösis morgens auf und wählen braun – bitte mitbedenken!

Arte, 19.40

In ihren Augen

Erster von heute zwei Filmen aus Argentinien. Im ersten hat Benjamín Esposito sein Leben lang als Ermittler für die argentinische Justiz gearbeitet. Seit kurzem pensioniert, plagen ihn 1999 immer noch Erinnerungen. Vor über 25 Jahren wurde die junge Lehrerin Liliana Coloto vergewaltigt und ermordet. Mit den Methoden und Ergebnissen seiner Kollegen unzufrieden, begann Esposito damals auf eigene Faust zu ermitteln ...